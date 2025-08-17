Schlachter 2000

1 Ein Psalm Davids. Von Gnade und Recht will ich singen; dir, HERR, will ich spielen!

2 Ich will achthaben auf den vollkommenen Weg. Wann wirst du zu mir kommen ? Ich will mit lauterem Herzen wandeln im Innern meines Hauses.

3 Ich will nichts Schändliches vor meine Augen stellen; das Tun der Abtrünnigen hasse ich, es soll mir nicht anhaften!

4 Ein verkehrtes Herz soll von mir weichen; von Bösem will ich nichts wissen!

5 Wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, den will ich vertilgen; wer stolze Augen und ein hochmütiges Herz hat, den will ich nicht dulden.

6 Ich achte auf die Treuen im Land, sie sollen bei mir wohnen; wer auf unsträflichem Weg wandelt, der soll mir dienen.

7 In meinem Haus soll keiner wohnen, der Betrug verübt; wer Lügen redet, soll nicht bestehen vor meinen Augen.

8 Jeden Morgen will ich alle Gottlosen im Land vertilgen, um aus der Stadt des HERRN alle auszurotten, die Böses tun.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft