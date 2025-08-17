Schlachter 2000

1 Ein Psalmlied. Von David.

2 Mein Herz ist getrost, o Gott: ich will singen und spielen, auch meine Seele!

3 Harfe und Laute, wacht auf! Ich will die Morgenröte wecken.

4 HERR, ich will dich preisen unter den Völkern und dir lobsingen unter den Nationen;

5 denn groß bis über die Himmel hinaus ist deine Gnade, und deine Treue bis zu den Wolken.

6 Erhebe dich über die Himmel, o Gott, und über der ganzen Erde sei deine Herrlichkeit!

7 Damit deine Geliebten errettet werden, hilf durch deine Rechte und erhöre mich!

8 Gott hat gesprochen in seinem Heiligtum: »Ich will frohlocken! Ich will Sichem verteilen und das Tal Sukkoth ausmessen;

9 Gilead gehört mir, Manasse gehört mir, und Ephraim ist die Festung meines Hauptes, Juda mein Herrscherstab;

10 Moab ist mein Waschbecken, auf Edom werfe ich meinen Schuh, Über das Philisterland jauchze ich!«

11 Wer führt mich in die feste Stadt, wer geleitet mich nach Edom ?

12 Hast du uns, o Gott, nicht verstoßen, und ziehst nicht aus, o Gott, mit unseren Heeren?

13 Schaffe uns Hilfe in der Drangsal; Menschenhilfe ist ja nichtig!

14 Mit Gott werden wir Gewaltiges vollbringen, und er wird unsere Feinde zertreten.

