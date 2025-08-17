Schlachter 2000

1 Hallelujah! Ich will den HERRN loben von ganzem Herzen im Kreis der Aufrichtigen und in der Gemeinde.

2 Groß sind die Werke des HERRN, erforscht von allen, die sie lieben.

3 Voll Majestät und Hoheit ist sein Tun, und seine Gerechtigkeit besteht ewiglich.

4 Er hat ein Gedenken seiner Wunder gestiftet; gnädig und barmherzig ist der HERR.

5 Er hat Speise gegeben denen, die ihn fürchten, er wird ewiglich gedenken an seinen Bund.

6 Er hat seinem Volk seine gewaltigen Taten zu erkennen gegeben, indem er ihnen das Erbe der Heiden gab.

7 Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht; alle seine Verordnungen sind unwandelbar,

8 bestätigt für immer und ewig, ausgeführt in Treue und Aufrichtigkeit.

9 Er hat seinem Volk Erlösung gesandt, auf ewig verordnet seinen Bund; heilig und furchtgebietend ist sein Name.

10 Die Furcht des HERRN ist der Anfang der Weisheit; sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Sein Ruhm bleibt ewiglich bestehen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft