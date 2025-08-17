Schlachter 2000

1 Hallelujah! Lobt, ihr Knechte des HERRN, lobt den Namen des HERRN !

2 Gepriesen sei der Name des HERRN Von nun an bis in Ewigkeit!

3 Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des HERRN !

4 Der HERR ist erhaben über alle Heidenvölker, seine Herrlichkeit ist höher als die Himmel.

5 Wer ist wie der HERR, unser Gott, der in solcher Höhe thront ?

6 Der so tief heruntersieht auf den Himmel und auf die Erde;

7 der den Geringen aufrichtet aus dem Staub und den Armen erhöht aus dem Kot,

8 um ihn neben Fürsten zu setzen, neben die Fürsten seines Volkes;

9 der die unfruchtbare Frau des Hauses wohnen lässt als eine fröhliche Mutter von Söhnen. Hallelujah!

