Psalmen, Kapitel 113

Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Schlachter 2000
  4. Psalmen
  5. Kapitel 113

Psalm 113

Schlachter 2000 online lesen

Schlachter 2000

1 Hallelujah! Lobt, ihr Knechte des HERRN, lobt den Namen des HERRN !

2 Gepriesen sei der Name des HERRN Von nun an bis in Ewigkeit!

3 Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des HERRN !

4 Der HERR ist erhaben über alle Heidenvölker, seine Herrlichkeit ist höher als die Himmel.

5 Wer ist wie der HERR, unser Gott, der in solcher Höhe thront ?

6 Der so tief heruntersieht auf den Himmel und auf die Erde;

7 der den Geringen aufrichtet aus dem Staub und den Armen erhöht aus dem Kot,

8 um ihn neben Fürsten zu setzen, neben die Fürsten seines Volkes;

9 der die unfruchtbare Frau des Hauses wohnen lässt als eine fröhliche Mutter von Söhnen. Hallelujah!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Videos zu Psalm 113 (SLT)

Anleitung und Hilfe
https://www.bibeltv.de/bibelthek/SLT/ps-113 [gedruckt am 17.08.2025]