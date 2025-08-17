Schlachter 2000

1 Als Israel aus Ägypten zog, das Haus Jakob aus dem Volk fremder Sprache,

2 da wurde Juda sein Heiligtum, Israel sein Herrschaftsgebiet.

3 Das Meer sah es und floh, der Jordan wandte sich zurück;

4 die Berge hüpften wie Widder, die Hügel wie junge Schafe.

5 Was kam dich an, o Meer, dass du geflohen bist, du Jordan, dass du dich zurückwandtest,

6 ihr Berge, dass ihr hüpftet wie Widder, ihr Hügel wie junge Schafe?

7 O Erde, erbebe vor dem Angesicht des Herrschers, vor dem Angesicht des Gottes Jakobs,

8 der den Fels verwandelte in einen Wasserteich, den Kieselfels in einen Wasserquell!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft