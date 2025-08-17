Psalmen, Kapitel 114

Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Schlachter 2000
  4. Psalmen
  5. Kapitel 114

Psalm 114

Schlachter 2000 online lesen

Schlachter 2000

1 Als Israel aus Ägypten zog, das Haus Jakob aus dem Volk fremder Sprache,

2 da wurde Juda sein Heiligtum, Israel sein Herrschaftsgebiet.

3 Das Meer sah es und floh, der Jordan wandte sich zurück;

4 die Berge hüpften wie Widder, die Hügel wie junge Schafe.

5 Was kam dich an, o Meer, dass du geflohen bist, du Jordan, dass du dich zurückwandtest,

6 ihr Berge, dass ihr hüpftet wie Widder, ihr Hügel wie junge Schafe?

7 O Erde, erbebe vor dem Angesicht des Herrschers, vor dem Angesicht des Gottes Jakobs,

8 der den Fels verwandelte in einen Wasserteich, den Kieselfels in einen Wasserquell!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Videos zu Psalm 114 (SLT)

https://www.bibeltv.de/bibelthek/SLT/ps-114 [gedruckt am 17.08.2025]