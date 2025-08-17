Schlachter 2000 online lesen
1 Als Israel aus Ägypten zog, das Haus Jakob aus dem Volk fremder Sprache,
2 da wurde Juda sein Heiligtum, Israel sein Herrschaftsgebiet.
3 Das Meer sah es und floh, der Jordan wandte sich zurück;
4 die Berge hüpften wie Widder, die Hügel wie junge Schafe.
5 Was kam dich an, o Meer, dass du geflohen bist, du Jordan, dass du dich zurückwandtest,
6 ihr Berge, dass ihr hüpftet wie Widder, ihr Hügel wie junge Schafe?
7 O Erde, erbebe vor dem Angesicht des Herrschers, vor dem Angesicht des Gottes Jakobs,
8 der den Fels verwandelte in einen Wasserteich, den Kieselfels in einen Wasserquell!
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft