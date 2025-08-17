Schlachter 2000

1 Nicht uns, o HERR, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um deiner Gnade und Treue willen!

2 Warum sollen die Heiden sagen: »Wo ist denn ihr Gott?«

3 Aber unser Gott ist im Himmel; er tut alles, was ihm wohlgefällt.

4 Ihre Götzen sind Silber und Gold, von Menschenhänden gemacht.

5 Sie haben einen Mund und reden nicht, sie haben Augen und sehen nicht;

6 Ohren haben sie und hören nicht, eine Nase haben sie und riechen nicht;

7 Hände haben sie und greifen nicht, Füße haben sie und gehen nicht; mit ihrer Kehle geben sie keinen Laut.

8 Ihnen gleich werden die, welche sie machen, alle, die auf sie vertrauen.

9 Israel, vertraue auf den HERRN ! Er ist ihre Hilfe und ihr Schild.

10 Haus Aaron, vertraut auf den HERRN ! Er ist ihre Hilfe und ihr Schild.

11 Die ihr den HERRN fürchtet, vertraut auf den HERRN ! Er ist ihre Hilfe und ihr Schild.

12 Der HERR wolle an uns gedenken; er wolle segnen! Er segne das Haus Israel, er segne das Haus Aaron !

13 Er segne, die den HERRN fürchten, die Kleinen samt den Großen!

14 Der HERR mehre euch, euch und eure Kinder!

15 Gesegnet seid ihr von dem HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat.

16 Der Himmel ist der Himmel des HERRN; aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben.

17 Die Toten rühmen den HERRN nicht, keiner, der zum Schweigen hinabfährt.

18 Wir aber wollen den HERRN preisen von nun an bis in Ewigkeit. Hallelujah!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft