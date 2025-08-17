Schlachter 2000

1 Ich liebe den HERRN, denn er hat erhört meine Stimme und mein Flehen;

2 denn er hat sein Ohr zu mir geneigt; darum will ich ihn anrufen mein Leben lang.

3 Die Fesseln des Todes umfingen mich und die Ängste des Totenreichs trafen mich; ich kam in Drangsal und Kummer.

4 Da rief ich den Namen des HERRN an: »Ach, HERR, errette meine Seele!«

5 Der HERR ist gnädig und gerecht, ja, unser Gott ist barmherzig.

6 Der HERR behütet die Einfältigen; ich war ganz elend, aber er half mir.

7 Kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe, denn der HERR hat dir wohlgetan !

8 Denn du hast meine Seele vom Tod errettet, mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Fall.

9 Ich werde wandeln vor dem HERRN im Land der Lebendigen.

10 Ich habe geglaubt, darum rede ich; ich wurde aber sehr gebeugt.

11 Ich sprach in meiner Bestürzung: »Alle Menschen sind Lügner!«

12 Wie soll ich dem HERRN vergelten all seine Wohltaten an mir?

13 Den Kelch des Heils will ich nehmen und den Namen des HERRN anrufen;

14 meine Gelübde will ich dem HERRN erfüllen, ja, vor seinem ganzen Volk.

15 Kostbar ist in den Augen des HERRN der Tod seiner Getreuen.

16 Ach, HERR, ich bin ja dein Knecht, ich bin dein Knecht, der Sohn deiner Magd; du hast meine Fesseln gelöst.

17 Dir will ich Dankopfer darbringen und den Namen des HERRN anrufen;

18 meine Gelübde will ich dem HERRN erfüllen, ja, vor seinem ganzen Volk,

19 in den Vorhöfen des Hauses des HERRN, in deiner Mitte, Jerusalem. Hallelujah!

