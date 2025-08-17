Schlachter 2000

1 Dankt dem HERRN, denn er ist gütig, ja, seine Gnade währt ewiglich!

2 So soll denn Israel sprechen: Ja, seine Gnade währt ewiglich!

3 So soll denn das Haus Aaron sprechen: Ja, seine Gnade währt ewiglich!

4 So sollen denn, die den HERRN fürchten, sprechen: Ja, seine Gnade währt ewiglich!

5 Ich rief zum HERRN in meiner Not, der HERR antwortete mir und befreite mich.

6 Der HERR ist für mich, ich fürchte mich nicht; was kann ein Mensch mir antun?

7 Der HERR ist für mich, er kommt mir zu Hilfe, und ich werde meine Lust sehen an denen, die mich hassen.

8 Besser ist’s, bei dem HERRN Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen;

9 besser ist’s, bei dem HERRN Schutz zu suchen, als sich auf Fürsten zu verlassen!

10 Alle Heiden haben mich umringt; im Namen des HERRN schlage ich sie!

11 Sie haben mich umringt, ja, sie haben mich umringt; im Namen des HERRN schlage ich sie.

12 Sie haben mich umringt wie Bienen; sie sind erloschen wie ein Dornenfeuer; im Namen des HERRN schlage ich sie.

13 Du hast mich hart gestoßen, dass ich fallen sollte; aber der HERR half mir.

14 Der HERR ist meine Stärke und mein Lied, und er wurde mir zum Heil.

15 Stimmen des Jubels und des Heils ertönen in den Zelten der Gerechten: Die Rechte des HERRN hat den Sieg errungen!

16 Die Rechte des HERRN ist erhöht, die Rechte des HERRN hat den Sieg errungen!

17 Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten des HERRN verkünden.

18 Der HERR hat mich wohl hart gezüchtigt; aber dem Tod hat er mich nicht preisgegeben.

19 Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und den HERRN preise!

20 Dies ist das Tor des HERRN; die Gerechten werden durch es eingehen.

21 Ich danke dir, denn du hast mich erhört und wurdest mein Heil!

22 Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden;

23 vom HERRN ist das geschehen; es ist wunderbar in unseren Augen!

24 Dies ist der Tag, den der HERR gemacht hat; wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm!

25 Ach, HERR, hilf ! Ach, HERR, lass wohl gelingen!

26 Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des HERRN ! Wir segnen euch vom Haus des HERRN aus.

27 Der HERR ist Gott, er hat uns Licht gegeben. Bindet das Festopfer mit Stricken an die Hörner des Altars !

28 Du bist mein Gott, ich will dich preisen! Mein Gott, ich will dich erheben!

29 Dankt dem HERRN, denn er ist gütig, ja, seine Gnade währt ewiglich!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft