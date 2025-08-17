Schlachter 2000

1 Ein Wallfahrtslied. Zu dir erhebe ich meine Augen, der du im Himmel thronst.

2 Siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hand ihres Herrn, wie die Augen der Magd auf die Hand ihrer Gebieterin, so blicken unsere Augen auf den HERRN, unseren Gott, bis er uns gnädig ist.

3 Sei uns gnädig, o HERR ! Sei uns gnädig; denn wir sind reichlich gesättigt mit Verachtung !

4 Reichlich gesättigt ist unsere Seele mit dem Spott der Sorglosen, mit der Verachtung der Hochmütigen!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft