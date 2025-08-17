Psalmen, Kapitel 124

  3. Schlachter 2000
Psalm 124

Schlachter 2000

1 Ein Wallfahrtslied. Von David. Wenn der HERR nicht für uns gewesen wäre — so sage Israel —,

2 wenn der HERR nicht für uns gewesen wäre, als die Menschen gegen uns auftraten,

3 so hätten sie uns lebendig verschlungen, als ihr Zorn gegen uns entbrannte;

4 dann hätten die Wasser uns überflutet, ein Strom wäre über unsere Seele gegangen;

5 dann hätten die wild wogenden Wasser unsere Seele überflutet!

6 Gepriesen sei der HERR, der uns ihren Zähnen nicht zur Beute gab!

7 Unsere Seele ist entflohen wie ein Vogel aus der Schlinge des Vogelstellers; die Schlinge ist zerrissen, und wir sind entkommen!

8 Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat.

