Schlachter 2000

1 Ein Wallfahrtslied. Von Salomo. Wenn der HERR nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst, die daran bauen; wenn der HERR nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst.

2 Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und spät aufbleibt und sauer erworbenes Brot esst; solches gibt er seinem Geliebten im Schlaf !

3 Siehe, Kinder sind eine Gabe des HERRN, die Leibesfrucht ist eine Belohnung.

4 Wie Pfeile in der Hand eines Helden, so sind die Söhne der Jugend.

5 Wohl dem Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat! Sie werden nicht zuschanden, wenn sie mit den Widersachern reden im Tor.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft