Schlachter 2000

1 Ein Wallfahrtslied. Wohl jedem, der den HERRN fürchtet, der in seinen Wegen wandelt!

2 Du wirst dich nähren von der Arbeit deiner Hände; wohl dir, du hast es gut !

3 Deine Frau ist wie ein fruchtbarer Weinstock im Innern deines Hauses; deine Kinder wie junge Ölbäume rings um deinen Tisch.

4 Siehe, so wird der Mann gesegnet, der den HERRN fürchtet!

5 Der HERR segne dich aus Zion, dass du das Glück Jerusalems siehst alle Tage deines Lebens

6 und siehst die Kinder deiner Kinder! Friede sei über Israel!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft