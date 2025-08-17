Schlachter 2000

1 Ein Wallfahrtslied. Sie haben mich oft bedrängt von meiner Jugend an — so soll Israel sprechen —,

2 sie haben mich oft bedrängt von meiner Jugend an, und sie haben mich doch nicht überwältigt.

3 Auf meinem Rücken haben Pflüger gepflügt und ihre Furchen lang gezogen.

4 Der HERR ist gerecht; er hat die Stricke der Gottlosen zerschnitten.

5 Es müssen zuschanden werden und zurückweichen alle, die Zion hassen;

6 sie müssen werden wie das Gras auf den Dächern, das verdorrt ist, bevor man es ausrauft,

7 mit dem kein Schnitter seine Hand füllt und kein Garbenbinder seinen Schoß;

8 von denen auch die Vorübergehenden nicht sagen: »Der Segen des HERRN sei mit euch! Wir segnen euch im Namen des HERRN !«

