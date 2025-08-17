Schlachter 2000

1 Ein Wallfahrtslied. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, o HERR:

2 Herr, höre meine Stimme! Lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens!

3 Wenn du, o HERR, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen?

4 Aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte.

5 Ich harre auf den HERRN, meine Seele harrt, und ich hoffe auf sein Wort.

6 Meine Seele harrt auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen.

7 Israel, hoffe auf den HERRN ! Denn bei dem HERRN ist die Gnade, und bei ihm ist Erlösung in Fülle.

8 Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden.

