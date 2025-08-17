Schlachter 2000

1 Ein Wallfahrtslied. Gedenke, o HERR, dem David alle seine Mühsal,

2 dass er dem HERRN schwor und dem Mächtigen Jakobs gelobte:

3 »Ich will nicht in das Zelt meines Hauses gehen, noch mein Ruhelager besteigen,

4 ich will meinen Augen keinen Schlaf gönnen und meinen Augenlidern keinen Schlummer,

5 bis ich eine Stätte gefunden habe für den HERRN, eine Wohnung für den Mächtigen Jakobs!«

6 Siehe, wir hörten von ihr in Ephrata; wir haben sie gefunden im Gebiet von Jear !

7 Wir wollen kommen zu seiner Wohnung, wir wollen anbeten bei dem Schemel seiner Füße!

8 Mache dich auf, o HERR, zu deiner Ruhestätte, du und die Lade deiner Macht!

9 Deine Priester sollen sich in Gerechtigkeit kleiden, und deine Getreuen sollen jubeln.

10 Um Davids, deines Knechtes, willen weise das Angesicht deines Gesalbten nicht ab!

11 Der HERR hat David in Wahrheit geschworen, davon wird er nicht abgehen: »Einen von der Frucht deines Leibes will ich auf deinen Thron setzen !

12 Wenn deine Söhne meinen Bund bewahren und mein Zeugnis, das ich sie lehren will, so sollen auch ihre Söhne für immer auf deinem Thron sitzen!«

13 Denn der HERR hat Zion erwählt, hat sie zu seiner Wohnung begehrt:

14 »Dies ist für immer meine Ruhestatt, hier will ich wohnen; denn ich habe sie begehrt.

15 Ihre Nahrung will ich reichlich segnen, ihre Armen sättigen mit Brot.

16 Ihre Priester will ich mit Heil bekleiden, und ihre Getreuen sollen jubeln.

17 Dort will ich dem David ein Horn hervorsprossen lassen, eine Leuchte zurichten meinem Gesalbten.

18 Seine Feinde will ich mit Schande bekleiden; aber auf ihm soll seine Krone glänzen!«

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft