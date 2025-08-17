Schlachter 2000

1 Dankt dem HERRN, denn er ist gütig; denn seine Gnade währt ewiglich!

2 Dankt dem Gott der Götter; denn seine Gnade währt ewiglich!

3 Dankt dem Herrn der Herren; denn seine Gnade währt ewiglich!

4 Ihm, der allein große Wunder tut; denn seine Gnade währt ewiglich!

5 der die Himmel in Weisheit erschuf; denn seine Gnade währt ewiglich!

6 der die Erde über den Wassern ausbreitete; denn seine Gnade währt ewiglich!

7 der große Lichter machte; denn seine Gnade währt ewiglich!

8 die Sonne zur Beherrschung des Tages; denn seine Gnade währt ewiglich!

9 den Mond und die Sterne zur Beherrschung der Nacht; denn seine Gnade währt ewiglich!

10 der Ägypten schlug an seinen Erstgeborenen; denn seine Gnade währt ewiglich!

11 und Israel aus ihrer Mitte führte; denn seine Gnade währt ewiglich!

12 mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm; denn seine Gnade währt ewiglich!

13 der das Schilfmeer in zwei Teile schnitt; denn seine Gnade währt ewiglich!

14 und Israel mitten hindurchführte; denn seine Gnade währt ewiglich!

15 und den Pharao samt seinem Heer ins Schilfmeer stürzte; denn seine Gnade währt ewiglich!

16 der sein Volk durch die Wüste führte; denn seine Gnade währt ewiglich!

17 der große Könige schlug; denn seine Gnade währt ewiglich!

18 und mächtige Könige tötete; denn seine Gnade währt ewiglich!

19 Sihon, den König der Amoriter; denn seine Gnade währt ewiglich!

20 Og, den König von Baschan; denn seine Gnade währt ewiglich!

21 und ihr Land als Erbe gab; denn seine Gnade währt ewiglich!

22 als Erbe seinem Knecht Israel; denn seine Gnade währt ewiglich!

23 der an uns gedachte in unserer Niedrigkeit; denn seine Gnade währt ewiglich!

24 und uns von unseren Feinden erlöste; denn seine Gnade währt ewiglich!

25 der allem Fleisch Speise gibt; denn seine Gnade währt ewiglich!

26 Dankt dem Gott des Himmels; denn seine Gnade währt ewiglich!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft