Schlachter 2000
1 Dankt dem HERRN, denn er ist gütig; denn seine Gnade währt ewiglich!
2 Dankt dem Gott der Götter; denn seine Gnade währt ewiglich!
3 Dankt dem Herrn der Herren; denn seine Gnade währt ewiglich!
4 Ihm, der allein große Wunder tut; denn seine Gnade währt ewiglich!
5 der die Himmel in Weisheit erschuf; denn seine Gnade währt ewiglich!
6 der die Erde über den Wassern ausbreitete; denn seine Gnade währt ewiglich!
7 der große Lichter machte; denn seine Gnade währt ewiglich!
8 die Sonne zur Beherrschung des Tages; denn seine Gnade währt ewiglich!
9 den Mond und die Sterne zur Beherrschung der Nacht; denn seine Gnade währt ewiglich!
10 der Ägypten schlug an seinen Erstgeborenen; denn seine Gnade währt ewiglich!
11 und Israel aus ihrer Mitte führte; denn seine Gnade währt ewiglich!
12 mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm; denn seine Gnade währt ewiglich!
13 der das Schilfmeer in zwei Teile schnitt; denn seine Gnade währt ewiglich!
14 und Israel mitten hindurchführte; denn seine Gnade währt ewiglich!
15 und den Pharao samt seinem Heer ins Schilfmeer stürzte; denn seine Gnade währt ewiglich!
16 der sein Volk durch die Wüste führte; denn seine Gnade währt ewiglich!
17 der große Könige schlug; denn seine Gnade währt ewiglich!
18 und mächtige Könige tötete; denn seine Gnade währt ewiglich!
19 Sihon, den König der Amoriter; denn seine Gnade währt ewiglich!
20 Og, den König von Baschan; denn seine Gnade währt ewiglich!
21 und ihr Land als Erbe gab; denn seine Gnade währt ewiglich!
22 als Erbe seinem Knecht Israel; denn seine Gnade währt ewiglich!
23 der an uns gedachte in unserer Niedrigkeit; denn seine Gnade währt ewiglich!
24 und uns von unseren Feinden erlöste; denn seine Gnade währt ewiglich!
25 der allem Fleisch Speise gibt; denn seine Gnade währt ewiglich!
26 Dankt dem Gott des Himmels; denn seine Gnade währt ewiglich!
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft