Schlachter 2000

1 An den Strömen Babels saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten.

2 An den Weiden, die dort sind, hängten wir unsere Lauten auf.

3 Denn die uns dort gefangen hielten, forderten von uns, dass wir Lieder sängen, und unsere Peiniger, dass wir fröhlich seien: »Singt uns eines von den Zionsliedern!«

4 Wie sollten wir ein Lied des HERRN singen auf fremdem Boden?

5 Vergesse ich dich, Jerusalem, so erlahme meine Rechte!

6 Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich nicht an dich gedenke, wenn ich Jerusalem nicht über meine höchste Freude setze!

7 Gedenke, HERR, den Söhnen Edoms den Tag Jerusalems, wie sie sprachen: »Zerstört, zerstört sie bis auf den Grund!«

8 Tochter Babel, du sollst verwüstet werden! Wohl dem, der dir vergilt, was du uns angetan hast!

9 Wohl dem, der deine Kindlein nimmt und sie zerschmettert am Felsgestein!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft