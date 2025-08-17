Schlachter 2000

1 Von David. Dir will ich danken von ganzem Herzen, vor den Göttern will ich dir lobsingen !

2 Ich will anbeten, zu deinem heiligen Tempel gewandt, und deinem Namen danken um deiner Gnade und Treue willen; denn du hast dein Wort groß gemacht über all deinen Ruhm hinaus.

3 An dem Tag, da ich rief, hast du mir geantwortet; du hast mir Mut verliehen, in meine Seele kam Kraft.

4 Alle Könige der Erde werden dir, HERR, danken, wenn sie die Worte deines Mundes hören;

5 und sie werden singen von den Wegen des HERRN, denn groß ist die Herrlichkeit des HERRN !

6 Denn der HERR ist erhaben und sieht auf den Niedrigen, und den Hochmütigen erkennt er von ferne.

7 Wenn ich mitten durch die Bedrängnis gehe, so wirst du mich am Leben erhalten; gegen den Zorn meiner Feinde wirst du deine Hand ausstrecken, und deine Rechte wird mich retten.

8 Der HERR wird es für mich vollbringen ! HERR, deine Gnade währt ewiglich; das Werk deiner Hände wirst du nicht im Stich lassen!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft