Schlachter 2000

1 Lobt den HERRN ! Denn es ist gut, unsrem Gott zu lobsingen: es ist lieblich, es gebührt [ihm] Lobgesang.

2 Der HERR baut Jerusalem; die Zerstreuten Israels wird er sammeln.

3 Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und verbindet ihre Wunden.

4 Er zählt die Zahl der Sterne und nennt sie alle mit Namen.

5 Groß ist unser Herr und reich an Macht; sein Verstand ist unermesslich.

6 Der HERR richtet die Elenden wieder auf; er erniedrigt die Gottlosen bis zur Erde.

7 Stimmt dem HERRN ein Danklied an, lobsingt unserem Gott mit der Harfe,

8 der den Himmel mit Wolken bedeckt, der Regen bereitet für die Erde und auf den Bergen Gras wachsen lässt;

9 der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, die [zu ihm] schreien!

10 Er hat keine Freude an der Stärke des Rosses, noch Gefallen an der Kraft des Mannes;

11 der HERR hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade hoffen.

12 Rühme den HERRN, Jerusalem; Zion, lobe deinen Gott!

13 Denn er hat die Riegel deiner Tore befestigt, deine Kinder gesegnet in deiner Mitte;

14 er gibt deinen Grenzen Frieden und sättigt dich mit dem besten Weizen.

15 Er sendet seinen Befehl auf die Erde; sein Wort läuft sehr schnell.

16 Er gibt Schnee wie Wolle, er streut Reif wie Asche,

17 er wirft sein Eis wie Brocken; wer kann bestehen vor seinem Frost?

18 Er sendet sein Wort, so zerschmelzen sie; er lässt seinen Wind wehen, so tauen sie auf.

19 Er verkündet Jakob sein Wort, Israel seine Satzungen und Rechtsbestimmungen.

20 So hat er an keinem Heidenvolk gehandelt, und die Rechtsbestimmungen kennen sie nicht. Hallelujah!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft