Schlachter 2000

1 Hallelujah! Lobt den HERRN von den Himmeln her, lobt ihn in der Höhe!

2 Lobt ihn, alle seine Engel; lobt ihn, alle seine Heerscharen!

3 Lobt ihn, Sonne und Mond; lobt ihn, alle leuchtenden Sterne!

4 Lobt ihn, ihr Himmel der Himmel, und ihr Wasser oben am Himmel!

5 Sie sollen loben den Namen des HERRN; denn er gebot, und sie wurden erschaffen,

6 und er verlieh ihnen Bestand auf immer und ewig; er gab ein Gesetz, das nicht überschritten wird.

7 Lobt den HERRN von der Erde her, ihr Meerestiere und alle Meeresfluten!

8 Feuer und Hagel, Schnee und Dunst, der Sturmwind, der sein Wort ausführt;

9 Ihr Berge und alle Hügel, Obstbäume und alle Zedern;

10 wilde Tiere und alles Vieh, alles, was kriecht und fliegt;

11 ihr Könige der Erde und alle Völker, ihr Fürsten und alle Richter auf Erden;

12 ihr jungen Männer und auch Jungfrauen, Alte mitsamt den Jungen;

13 sie sollen loben den Namen des HERRN ! Denn sein Name allein ist erhaben, sein Glanz überstrahlt Erde und Himmel.

14 Und er hat das Horn seines Volkes erhöht, allen seinen Getreuen zum Ruhm, den Kindern Israels, dem Volk, das ihm nahe ist. Hallelujah!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft