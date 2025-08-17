Schlachter 2000

1 Hallelujah ! Singt dem HERRN ein neues Lied, sein Lob in der Gemeinde der Getreuen!

2 Israel freue sich an seinem Schöpfer, die Kinder Zions sollen jubeln über ihren König!

3 Sie sollen seinen Namen loben im Reigen, mit Tamburin und Laute ihm lobsingen!

4 Denn der HERR hat Wohlgefallen an seinem Volk; er schmückt die Elenden mit Heil.

5 Die Getreuen sollen frohlocken in Herrlichkeit, sie sollen jauchzen auf ihren Lagern.

6 Das Lob Gottes sei in ihrem Mund und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand,

7 um Rache zu üben an den Heidenvölkern, Strafe an den Nationen,

8 um ihre Könige mit Ketten zu binden und ihre Edlen mit Fußeisen,

9 um das geschriebene Urteil an ihnen zu vollstrecken. Das ist eine Ehre für alle seine Getreuen. Hallelujah!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft