Schlachter 2000 online lesen
Schlachter 2000
1 Hallelujah ! Lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in der Ausdehnung seiner Macht !
2 Lobt ihn wegen seiner mächtigen Taten, lobt ihn wegen seiner großen Herrlichkeit!
3 Lobt ihn mit Hörnerschall, lobt ihn mit Harfe und Laute!
4 Lobt ihn mit Tamburin und Reigen, lobt ihn mit Saitenspiel und Flöte !
5 Lobt ihn mit hellen Zimbeln, lobt ihn mit wohlklingenden Zimbeln!
6 Alles, was Odem hat, lobe den HERRN ! Hallelujah !
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft