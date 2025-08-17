Schlachter 2000

1 Hallelujah ! Lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in der Ausdehnung seiner Macht !

2 Lobt ihn wegen seiner mächtigen Taten, lobt ihn wegen seiner großen Herrlichkeit!

3 Lobt ihn mit Hörnerschall, lobt ihn mit Harfe und Laute!

4 Lobt ihn mit Tamburin und Reigen, lobt ihn mit Saitenspiel und Flöte !

5 Lobt ihn mit hellen Zimbeln, lobt ihn mit wohlklingenden Zimbeln!

6 Alles, was Odem hat, lobe den HERRN ! Hallelujah !

