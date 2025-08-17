Schlachter 2000

1 Dem Vorsänger. Ein Psalm Davids.

2 Der HERR antworte dir am Tag der Drangsal, der Name des Gottes Jakobs schütze dich!

3 Er sende dir Hilfe aus dem Heiligtum und stärke dich aus Zion;

4 er gedenke an alle deine Speisopfer und sehe dein Brandopfer wohlgefällig an. (Sela. )

5 Er gebe dir, was dein Herz begehrt, und lasse alle deine Vorhaben gelingen!

6 Wir wollen jauchzen über dein Heil und das Banner erheben im Namen unseres Gottes! Der HERR erfülle alle deine Bitten!

7 Nun weiß ich, dass der HERR seinem Gesalbten hilft. Er antwortet ihm aus seinem heiligen Himmel mit rettenden Machttaten seiner Rechten.

8 Jene rühmen sich der Wagen und diese der Rosse; wir aber des Namens des HERRN, unseres Gottes.

9 Sie sind niedergesunken und gefallen; wir aber stehen fest und halten uns aufrecht.

10 O HERR, hilf! Der König antworte uns an dem Tag, da wir rufen!

