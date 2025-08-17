Schlachter 2000

1 Dem Vorsänger. Ein Psalm Davids.

2 O HERR, der König freut sich in deiner Kraft, und wie frohlockt er so sehr über dein Heil!

3 Du hast ihm gegeben, was sein Herz wünschte, und ihm nicht verweigert, was seine Lippen begehrten. (Sela. )

4 Denn du kamst ihm entgegen mit köstlichen Segnungen, du hast eine Krone aus Feingold auf sein Haupt gesetzt.

5 Er bat dich um Leben, du hast es ihm gegeben; Dauer der Tage für immer und ewig.

6 Groß ist seine Herrlichkeit durch deine Rettung; Hoheit und Pracht hast du auf ihn gelegt.

7 Denn du setzt ihn zum Segen für immer, erquickst ihn mit Freude vor deinem Angesicht.

8 Denn der König vertraut auf den HERRN, und durch die Gnade des Höchsten wird er nicht wanken.

9 Deine Hand wird alle deine Feinde finden; deine Rechte wird die finden, welche dich hassen.

10 Du wirst sie machen wie einen feurigen Schmelzofen zur Zeit deines Erscheinens! Der HERR wird sie verschlingen in seinem Zorn, das Feuer wird sie fressen.

11 Ihre Frucht wirst du vom Erdboden vertilgen und ihren Samen unter den Menschenkindern.

12 Denn sie sinnen Böses gegen dich; sie schmieden Pläne, die sie nicht ausführen können.

13 Denn du machst, dass sie sich zur Flucht wenden; mit deinen Bogen zielst du auf ihr Angesicht.

14 Erhebe dich, HERR, in deiner Kraft, so wollen wir deine Stärke besingen und preisen!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft