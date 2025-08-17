Schlachter 2000

1 Von David. Schaffe mir Recht, o HERR ! Denn ich bin in meiner Lauterkeit gewandelt und habe mein Vertrauen auf den HERRN gesetzt; ich werde nicht wanken.

2 Prüfe mich, HERR, und erprobe mich; läutere meine Nieren und mein Herz!

3 Denn deine Gnade ist mir vor Augen, und ich wandle in deiner Wahrheit.

4 Ich sitze nicht bei falschen Leuten und gehe nicht um mit Hinterlistigen.

5 Ich hasse die Versammlung der Übeltäter und sitze nicht zusammen mit den Gottlosen.

6 Ich wasche meine Hände in Unschuld und umschreite deinen Altar, o HERR,

7 um dir zu danken mit lauter Stimme und alle deine Wunder zu verkünden.

8 HERR, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Herrlichkeit wohnt!

9 Raffe meine Seele nicht hinweg mit den Sündern, noch mein Leben mit den Blutbefleckten,

10 an deren Händen Laster klebt und deren Rechte voll Bestechung ist.

11 Ich aber wandle in meiner Lauterkeit; erlöse mich und sei mir gnädig !

12 Mein Fuß steht fest auf rechtem Grund; ich will den HERRN loben in den Versammlungen !

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft