Schlachter 2000

1 Ein Psalm Davids. Gebt dem HERRN, ihr Göttersöhne, gebt dem HERRN Ehre und Lob!

2 Gebt dem HERRN die Ehre seines Namens, betet den HERRN an in heiligem Schmuck !

3 Die Stimme des HERRN schallt über den Wassern; der Gott der Herrlichkeit donnert, der HERR über großen Wassern.

4 Die Stimme des HERRN ist stark, die Stimme des HERRN ist herrlich.

5 Die Stimme des HERRN zerbricht die Zedern, der HERR zerbricht die Zedern des Libanon,

6 und er macht sie hüpfen wie ein Kalb, den Libanon und den Sirjon wie einen jungen Büffel.

7 Die Stimme des HERRN sprüht Feuerflammen,

8 die Stimme des HERRN erschüttert die Wüste, der HERR erschüttert die Wüste Kadesch.

9 Die Stimme des HERRN macht Hirschkühe gebären und entblättert die Wälder, und in seinem Tempel ruft alles »Herrlichkeit !«.

10 Der HERR thront über der Wasserflut, ja, der HERR thront als König in Ewigkeit.

11 Der HERR wird seinem Volk Kraft verleihen, der HERR wird sein Volk segnen mit Frieden!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft