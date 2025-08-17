Schlachter 2000

1 Ein Psalm Davids, als er vor seinem Sohn Absalom floh.

2 Ach HERR, wie zahlreich sind meine Feinde! Viele erheben sich gegen mich;

3 viele sagen von meiner Seele: »Sie hat keine Hilfe bei Gott. « (Sela. )

4 Aber du, HERR, bist ein Schild um mich, du bist meine Herrlichkeit und der mein Haupt emporhebt.

5 Ich rufe mit meiner Stimme zum HERRN, und er erhört mich von seinem heiligen Berg. (Sela. )

6 Ich legte mich nieder und schlief; ich bin wieder erwacht, denn der HERR hält mich.

7 Ich fürchte mich nicht vor den Zehntausenden des Volkes, die sich ringsum gegen mich gelagert haben.

8 Steh auf, o HERR ! Hilf mir, mein Gott! Denn du schlägst alle meine Feinde auf den Kinnbacken, zerbrichst die Zähne der Gottlosen.

9 Bei dem HERRN ist die Rettung. Dein Segen sei über deinem Volk! (Sela. )

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft