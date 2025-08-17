Schlachter 2000

1 Von David. Als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn von sich wegtrieb und er fortging.

2 Ich will den HERRN preisen allezeit, sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein.

3 Meine Seele rühme sich des HERRN; die Elenden sollen es hören und sich freuen.

4 Erhebt mit mir den HERRN, und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen!

5 Als ich den HERRN suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten.

6 Die auf ihn blicken, werden strahlen, und ihr Angesicht wird nicht beschämt.

7 Als dieser Elende rief, hörte der HERR und half ihm aus allen seinen Nöten.

8 Der Engel des HERRN lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er rettet sie.

9 Schmeckt und seht, wie freundlich der HERR ist; wohl dem, der auf ihn traut!

10 Fürchtet den HERRN, ihr seine Heiligen; denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel.

11 Junge Löwen leiden Not und Hunger; aber die den HERRN suchen, müssen nichts Gutes entbehren.

12 Kommt her, ihr Kinder, hört auf mich; ich will euch die Furcht des HERRN lehren!

13 Wer ist der Mann, der Leben begehrt, der sich Tage wünscht, an denen er Gutes schaut?

14 Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht betrügen;

15 weiche vom Bösen und tue Gutes, suche den Frieden und jage ihm nach!

16 Die Augen des HERRN achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien;

17 das Angesicht des HERRN steht gegen die, welche Böses tun, um ihr Andenken von der Erde zu vertilgen.

18 Wenn jene rufen, so hört der HERR und rettet sie aus all ihrer Bedrängnis.

19 Der HERR ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind.

20 Der Gerechte muss viel Böses erleiden; aber aus allem rettet ihn der HERR.

21 Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird.

22 Den Gottlosen wird das Böse töten, und die den Gerechten hassen, müssen es büßen.

23 Der HERR erlöst die Seele seiner Knechte, und alle, die auf ihn vertrauen, werden es nicht zu büßen haben.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft