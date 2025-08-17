Schlachter 2000

1 Dem Vorsänger. Mit Saitenspiel. Ein Psalm Davids.

2 Antworte mir auf mein Schreien, du Gott meiner Gerechtigkeit ! In der Bedrängnis hast du mir Raum gemacht; sei mir gnädig und erhöre mein Gebet!

3 Ihr Männer, wie lange noch soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Nichtige so lieb und die Lüge so gern! (Sela. )

4 Erkennt doch, dass der HERR den Getreuen für sich erwählt hat! Der HERR wird hören, wenn ich zu ihm rufe.

5 Erzittert und sündigt nicht! Denkt nach in eurem Herzen auf eurem Lager und seid still ! (Sela. )

6 Bringt Opfer der Gerechtigkeit und vertraut auf den HERRN !

7 Viele sagen: Wer wird uns Gutes sehen lassen? O HERR, erhebe über uns das Licht deines Angesichts!

8 Du hast mir Freude in mein Herz gegeben, die größer ist als ihre, wenn sie Korn und Most in Fülle haben.

9 Ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen; denn du allein, HERR, lässt mich sicher wohnen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft