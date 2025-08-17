Schlachter 2000

1 Dem Vorsänger. Ein Psalm Davids.

2 Wohl dem, der sich des Armen annimmt; der HERR wird ihn erretten zur bösen Zeit.

3 Der HERR wird ihn bewahren und am Leben erhalten, er wird glücklich gepriesen im Land; ja, du wirst ihn nicht der Gier seiner Feinde ausliefern!

4 Der HERR wird ihn erquicken auf seinem Krankenlager; du machst, dass es ihm besser geht, wenn er krank ist.

5 Ich sprach: HERR, sei mir gnädig! Heile meine Seele, denn ich habe gegen dich gesündigt!

6 Meine Feinde wünschen mir Unglück: »Wann wird er sterben, dass sein Name untergeht?«

7 Und wenn einer kommt, um mich zu besuchen, so redet er Lügen; sein Herz sammelt sich Bosheit, er geht hinaus und spricht davon.

8 Alle, die mich hassen, flüstern miteinander über mich; sie haben mir Böses zugedacht:

9 »Ein Belialsspruch haftet ihm an; wenn er daliegt, steht er nicht wieder auf!«

10 Auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Ferse gegen mich erhoben.

11 Du aber, HERR, sei mir gnädig und richte mich auf, so will ich es ihnen vergelten.

12 Daran erkenne ich, dass du Gefallen an mir hast, dass mein Feind nicht über mich triumphieren darf.

13 Mich aber hast du in meiner Lauterkeit erhalten und lässt mich vor deinem Angesicht stehen auf ewig.

14 Gelobt sei der HERR, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen, ja, Amen!

