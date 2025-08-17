Schlachter 2000

1 Dem Vorsänger. Von den Söhnen Korahs. Ein Psalm.

2 Klatscht in die Hände, ihr Völker alle! Jauchzt Gott zu mit fröhlichem Schall!

3 Denn der HERR, der Höchste, ist zu fürchten, ein großer König über die ganze Erde.

4 Er wird die Völker uns unterwerfen und die Nationen unter unsere Füße.

5 Er wird unser Erbteil für uns erwählen, den Stolz Jakobs, den er geliebt hat. (Sela. )

6 Gott ist aufgefahren mit Jauchzen, der HERR mit Hörnerschall.

7 Lobsingt Gott, lobsingt! Lobsingt unserem König, lobsingt!

8 Denn Gott ist König der ganzen Erde; lobsingt mit Einsicht!

9 Gott herrscht über die Völker; Gott sitzt auf seinem heiligen Thron.

10 Die Edlen der Völker haben sich versammelt [und] das Volk des Gottes Abrahams; denn Gott gehören die Schilde der Erde; er ist sehr erhaben.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft