Schlachter 2000

1 Dem Vorsänger. Mit Saitenspiel. Ein Maskil von David.

2 Als die Siphiter kamen und zu Saul sprachen: Hält sich nicht David bei uns verborgen?

3 O Gott, rette mich durch deinen Namen, und schaffe mir Recht durch deine Macht!

4 O Gott, erhöre mein Gebet, und achte auf die Reden meines Mundes!

5 Denn Fremde haben sich gegen mich erhoben, und Gewalttätige trachten mir nach dem Leben; sie haben Gott nicht vor Augen. (Sela. )

6 Siehe, Gott ist mein Helfer; der Herr ist es, der mein Leben erhält.

7 Er wird meinen Feinden ihre Bosheit vergelten; vertilge sie nach deiner Treue !

8 Ich will dir opfern aus freiem Trieb; deinen Namen, o HERR, will ich loben, denn er ist gut!

9 Denn er hat mich errettet aus aller Not, und mein Auge sieht seine Lust an meinen Feinden.

