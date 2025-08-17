Schlachter 2000

1 Dem Vorsänger. Nach [der Melodie] : »Die stumme Taube unter den Fremden. « Ein Miktam Davids; als ihn die Philister in Gat ergriffen.

2 O Gott, sei mir gnädig, denn der Mensch wütet gegen mich; den ganzen Tag bekriegt und bedrängt er mich!

3 Meine Widersacher wüten gegen mich den ganzen Tag, ja, viele bekriegen mich voller Hochmut.

4 Wenn mir angst ist, vertraue ich auf dich!

5 In Gott will ich rühmen sein Wort; auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht; was kann ein Mensch mir antun?

6 Täglich verdrehen sie meine Worte, auf mein Unglück gehen alle ihre Gedanken;

7 sie rotten sich zusammen, verbergen sich; sie beobachten meine Tritte, weil sie auf mein Leben lauern.

8 Sollten sie bei ihrer Bosheit entkommen? O Gott, stürze die Völker nieder im Zorn !

9 Du zählst, wie oft ich fliehen muss; sammle meine Tränen in deinen Schlauch! Stehen sie nicht in deinem Buch ?

10 An dem Tag, da ich rufe, weichen meine Feinde zurück; das weiß ich, dass Gott für mich ist.

11 In Gott will ich rühmen das Wort, im HERRN will ich rühmen das Wort.

12 Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht; was kann ein Mensch mir antun?

13 Die Gelübde, die ich dir, o Gott, gelobte, liegen auf mir; ich will dir Dankopfer entrichten!

14 Denn du hast meine Seele vom Tod gerettet, meine Füße vom Gleiten, damit ich wandle vor dem Angesicht Gottes im Licht des Lebens.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft