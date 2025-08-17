Psalmen, Kapitel 61

Psalm 61

Schlachter 2000

1 Dem Vorsänger. Mit Saitenspiel. Von David.

2 Höre, o Gott, mein Schreien, achte auf mein Gebet!

3 Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, da mein Herz verschmachtet: Führe du mich auf den Felsen, der mir zu hoch ist!

4 Denn du bist meine Zuflucht geworden, ein starker Turm vor dem Feind.

5 Lass mich ewiglich wohnen in deinem Zelt, mich bergen im Schatten deiner Flügel ! (Sela. )

6 Denn du, o Gott, hast auf meine Gelübde gehört, du hast mir das Erbteil derer gegeben, die deinen Namen fürchten.

7 Verleihe dem König langes Leben, dass seine Jahre Geschlechter überdauern!

8 Er bleibe ewiglich vor Gottes Angesicht; gib, dass Gnade und Treue ihn behüten!

9 So will ich deinem Namen lobsingen allezeit, um meine Gelübde zu erfüllen Tag für Tag.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

