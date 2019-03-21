Schlachter 2000

1 Dem Vorsänger. Mit Saitenspiel. Ein Psalmlied.

2 Gott sei uns gnädig und segne uns; er lasse sein Angesicht leuchten über uns, (Sela)

3 damit man auf Erden deinen Weg erkenne, unter allen Heidenvölkern dein Heil.

4 Es sollen dir danken die Völker, o Gott, alle Völker sollen dir danken!

5 Die Nationen sollen sich freuen und jauchzen, weil du die Völker recht richtest und die Nationen auf Erden führst. (Sela. )

6 Es sollen dir danken die Völker, o Gott; alle Völker sollen dir danken!

7 Das Land gibt sein Gewächs; es segne uns Gott, unser Gott.

8 Es segne uns Gott, und alle Enden der Erde sollen ihn fürchten !

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft