Schlachter 2000

1 Für Salomo. O Gott, gib deine Rechtssprüche dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn,

2 damit er dein Volk richte mit Gerechtigkeit und deine Elenden nach dem Recht.

3 Lass die Berge dem Volk Frieden spenden und auch die Hügel, durch Gerechtigkeit.

4 Er schaffe den Elenden des Volkes Recht; er helfe den Kindern der Armen und zertrete den Gewalttätigen.

5 So wird man dich fürchten, solange die Sonne besteht, und der Mond, von Geschlecht zu Geschlecht.

6 Er wird herabkommen wie Regen auf die Aue, wie Regenschauer, die das Land bewässern.

7 In seinen Tagen wird der Gerechte blühen, und Fülle von Frieden wird sein, bis der Mond nicht mehr ist.

8 Und er wird herrschen von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde.

9 Vor ihm werden sich die Wüstenvölker beugen, und seine Feinde werden Staub lecken.

10 Die Könige von Tarsis und von den Inseln werden Gaben bringen, die Könige von Saba und Seba werden Tribut entrichten.

11 Alle Könige werden sich vor ihm niederwerfen, alle Heidenvölker werden ihm dienen.

12 Denn er wird den Armen retten, wenn er um Hilfe schreit, und den Elenden, der keinen Helfer hat.

13 Über den Geringen und Armen wird er sich erbarmen, und die Seelen der Armen retten.

14 Er wird ihre Seele erlösen aus Bedrückung und Gewalt, und ihr Blut wird kostbar sein in seinen Augen.

15 Und er wird leben, und man wird ihm vom Gold aus Saba geben; und man wird allezeit für ihn beten, täglich wird man ihn segnen.

16 Es wird Überfluss an Getreide sein im Land, bis hinauf zu den Bergeshöhen; wie der Libanon werden seine Fruchtbäume rauschen, und sie werden hervorblühen aus der Stadt wie das Gras auf dem Land.

17 Sein Name bleibt ewiglich; sein Ruhm wird wachsen, solange die Sonne scheint; in ihm werden gesegnet sein alle Heiden, sie werden ihn glücklich preisen!

18 Gepriesen sei Gott, der HERR, der Gott Israels, der allein Wunder tut!

19 Ja, gepriesen sei sein herrlicher Name ewiglich, und die ganze Erde sei erfüllt von seiner Herrlichkeit! Amen, ja, Amen!

20 Zu Ende sind die Gebete Davids, des Sohnes Isais.

