Schlachter 2000

1 Dem Vorsänger. »Verdirb nicht. « Ein Psalmlied, von Asaph.

2 Wir danken dir, o Gott, wir danken dir, denn nahe ist dein Name; man verkündet deine Wundertaten!

3 »Wenn ich finde, dass die Zeit da ist, so werde ich recht richten.

4 Mag die Erde wanken und alle ihre Bewohner — Ich habe ihre Säulen fest gestellt !« (Sela. )

5 Ich sprach zu den Übermütigen: Seid nicht übermütig! und zu den Gottlosen: Erhebt nicht das Horn!

6 Erhebt euer Horn nicht hoch, redet nicht mit frech emporgerecktem Hals!

7 Denn weder von Osten noch von Westen, auch nicht von der Wüste her kommt Erhöhung;

8 sondern Gott ist der Richter; den einen erniedrigt, den anderen erhöht er.

9 Denn ein Becher ist in der Hand des HERRN, gefüllt mit schäumendem Würzwein; davon schenkt er ein: sogar seine Hefen müssen schlürfen und trinken alle Gottlosen auf Erden.

10 Ich aber will es ewig verkünden; dem Gott Jakobs will ich lobsingen.

11 Und alle Hörner der Gottlosen will ich abhauen; aber die Hörner des Gerechten sollen erhöht werden!

