1 Dem Vorsänger. Mit Saitenspiel. Ein Psalmlied, von Asaph.

2 Gott ist in Juda bekannt, sein Name ist groß in Israel;

3 in Salem ist sein Zelt und seine Wohnung in Zion.

4 Dort zerbricht er die Blitze des Bogens, Schild, Schwert und Kriegsgerät. (Sela. )

5 Glanzvoll bist du, Mächtiger, Über den Bergen von Beute!

6 Die Tapferen werden ausgeplündert; sie sinken in ihren Schlaf, und den Kriegsleuten versagen die Hände.

7 Von deinem Schelten, o Gott Jakobs, sinken Ross und Reiter in tiefen Schlaf!

8 Du bist zu fürchten, und wer kann vor deinem Angesicht bestehen, wenn dein Zorn entbrennt?

9 Wenn du das Urteil vom Himmel erschallen lässt, erschrickt die Erde und hält sich still,

10 wenn Gott sich erhebt zum Gericht, um zu retten alle Elenden im Land. (Sela. )

11 Denn der Zorn des Menschen muss dich preisen, mit dem Rest der Zornesflammen gürtest du dich.

12 Legt Gelübde ab und erfüllt sie dem HERRN, eurem Gott; von allen Seiten soll man Geschenke bringen dem Furchtgebietenden!

13 Er beschneidet den Mut der Fürsten und ist furchtbar gegen die Könige auf Erden.

