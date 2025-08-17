Schlachter 2000

1 Dem Vorsänger. Auf der Gittit. Ein Psalm Davids.

2 HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast!

3 Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet um deiner Bedränger willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen.

4 Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast:

5 Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest?

6 Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel; mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt.

7 Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht; alles hast du unter seine Füße gelegt:

8 Schafe und Rinder allesamt, dazu auch die Tiere des Feldes;

9 die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, alles, was die Pfade der Meere durchzieht.

10 HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft