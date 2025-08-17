Schlachter 2000

1 Ein Psalm Asaphs. Gott steht in der Gottesversammlung, inmitten der Mächtigen richtet er:

2 »Wie lange wollt ihr ungerecht richten und die Person des Gottlosen ansehen ? (Sela. )

3 Schafft Recht dem Geringen und der Waise, den Elenden und Armen lasst Gerechtigkeit widerfahren!

4 Befreit den Geringen und Bedürftigen, errettet ihn aus der Hand der Gottlosen!«

5 Aber sie erkennen nichts und verstehen nichts, sondern wandeln in der Finsternis; es wanken alle Grundfesten der Erde!

6 »Ich habe gesagt: Ihr seid Götter und allesamt Söhne des Höchsten;

7 dennoch sollt ihr sterben wie ein Mensch und fallen wie einer der Fürsten!«

8 Mache dich auf, o Gott, richte die Erde; denn du bist Erbherr über alle Völker!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft