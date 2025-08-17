Schlachter 2000

1 Ein Psalmlied; von Asaph.

2 Bleibe nicht ruhig, o Gott, schweige nicht und sei nicht still, o Gott!

3 Denn siehe, deine Feinde toben, und die dich hassen, erheben das Haupt.

4 Sie machen listige Anschläge gegen dein Volk, verabreden sich gegen deine Schutzbefohlenen.

5 Sie sprechen: »Kommt, wir wollen sie vertilgen, dass sie kein Volk mehr seien, dass an den Namen Israel nicht mehr gedacht werde!«

6 Ja, sie haben einen einmütigen Beschluss gefasst, sie haben einen Bund gegen dich geschlossen:

7 die Zelte Edoms und die Ismaeliter, Moab und die Hagariter,

8 Gebal und Ammon und Amalek, das Philisterland samt den Bewohnern von Tyrus.

9 Auch Assur hat sich ihnen angeschlossen und ist den Söhnen Lots ein Beistand geworden. (Sela. )

10 Mach es mit ihnen wie mit Midian, wie mit Sisera, wie mit Jabin am Bach Kison,

11 die vertilgt wurden in Endor, zu Dünger wurden fürs Ackerfeld!

12 Mache ihre Edlen wie Oreb und Seb, wie Sebach und Zalmunna alle ihre Fürsten,

13 sie, die sagen: »Wir wollen für uns in Besitz nehmen die Wohnungen Gottes!«

14 Mein Gott, lass sie sein wie ein Blätterwirbel, mache sie wie Stoppeln vor dem Wind!

15 Wie ein Feuer, das den Wald verbrennt, und wie eine Flamme, welche die Berge versengt,

16 so verfolge sie mit deinem Ungewitter und schrecke sie mit deinem Sturmwind!

17 Bedecke ihr Angesicht mit Schande, dass sie nach deinem Namen fragen, o HERR !

18 Lass sie beschämt und erschreckt werden für immer, lass sie schamrot werden und umkommen,

19 damit sie erkennen, dass du, dessen Name HERR ist, allein der Höchste bist über die ganze Erde!

