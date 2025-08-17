Schlachter 2000

1 Dem Vorsänger. Auf der Gittit. Von den Söhnen Korahs. Ein Psalm.

2 Wie lieblich sind deine Wohnungen, o HERR der Heerscharen!

3 Meine Seele verlangte und sehnte sich nach den Vorhöfen des HERRN; nun jubeln mein Herz und mein Leib dem lebendigen Gott zu!

4 Hat doch der Sperling ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hinlegen kann: deine Altäre, o HERR der Heerscharen, mein König und mein Gott!

5 Wohl denen, die in deinem Haus wohnen; sie preisen dich allezeit! (Sela. )

6 Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt, [wohl denen] , in deren Herzen gebahnte Wege sind!

7 Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen, und der Frühregen bedeckt es mit Segen.

8 Sie schreiten von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott in Zion.

9 HERR, Gott der Heerscharen, höre mein Gebet; du Gott Jakobs, achte darauf! (Sela. )

10 O Gott, unser Schild, sieh doch; blicke auf das Angesicht deines Gesalbten !

11 Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend; ich will lieber an der Schwelle im Haus meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen!

12 Denn Gott, der HERR, ist Sonne und Schild; der HERR gibt Gnade und Herrlichkeit, wer in Lauterkeit wandelt, dem versagt er nichts Gutes.

13 O HERR der Heerscharen, wohl dem Menschen, der auf dich vertraut!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft