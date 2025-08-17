Schlachter 2000 online lesen
Schlachter 2000
1 Von den Söhnen Korahs. Ein Psalmlied. Er hat sie gegründet auf heiligen Bergen;
2 der HERR liebt die Tore Zions mehr als alle Wohnungen Jakobs.
3 Herrliches ist über dich verheißen, du Stadt Gottes! (Sela. )
4 Ich nenne Rahab und Babel denen, die mich kennen; siehe, Philisterland und Tyrus und Kusch: »Dieser ist dort geboren. «
5 Aber von Zion wird man sagen: »Mann für Mann ist in ihr geboren«, und der Höchste selbst wird sie befestigen.
6 Der HERR wird zählen, wenn er die Völker verzeichnet: »Dieser ist dort geboren. « (Sela. )
7 Und sie singen beim Reigen: »Alle meine Quellen sind in dir!«
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft