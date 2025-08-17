Psalmen, Kapitel 87

Psalm 87

Schlachter 2000 online lesen

Schlachter 2000

1 Von den Söhnen Korahs. Ein Psalmlied. Er hat sie gegründet auf heiligen Bergen;

2 der HERR liebt die Tore Zions mehr als alle Wohnungen Jakobs.

3 Herrliches ist über dich verheißen, du Stadt Gottes! (Sela. )

4 Ich nenne Rahab und Babel denen, die mich kennen; siehe, Philisterland und Tyrus und Kusch: »Dieser ist dort geboren. «

5 Aber von Zion wird man sagen: »Mann für Mann ist in ihr geboren«, und der Höchste selbst wird sie befestigen.

6 Der HERR wird zählen, wenn er die Völker verzeichnet: »Dieser ist dort geboren. « (Sela. )

7 Und sie singen beim Reigen: »Alle meine Quellen sind in dir!«

