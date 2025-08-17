Schlachter 2000

1 Ein Psalmlied. Für den Sabbattag.

2 Gut ist’s, dem HERRN zu danken, und deinem Namen zu lobsingen, du Höchster;

3 am Morgen deine Gnade zu verkünden und in den Nächten deine Treue,

4 auf der zehnsaitigen Laute und der Harfe, mit dem Klang der Zither.

5 Denn du hast mich erfreut, o HERR, durch dein Tun, und ich juble über die Werke deiner Hände:

6 HERR, wie sind deine Werke so groß; deine Gedanken sind sehr tief !

7 Ein unvernünftiger Mensch erkennt das nicht, und der Törichte begreift es nicht.

8 Wenn die Gottlosen sprossen wie das Gras und alle Übeltäter blühen, so ist’s doch nur, damit sie für immer vertilgt werden.

9 Du aber, HERR, bist auf ewig erhaben!

10 Denn siehe, HERR, deine Feinde, siehe, deine Feinde kommen um; alle Übeltäter sollen zerstreut werden!

11 Aber mein Horn erhöhst du wie das eines Büffels; ich bin übergossen mit frischem Öl.

12 Mein Auge wird mit Freuden herabschauen auf die, die mir auflauern, und mein Ohr wird mit Freuden hören vom Geschick der Bösen, die sich gegen mich erheben.

13 Der Gerechte wird sprossen wie ein Palmbaum, er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon.

14 Die gepflanzt sind im Haus des HERRN, sie werden gedeihen in den Vorhöfen unsres Gottes;

15 noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftvoll und frisch,

16 um zu verkünden, dass der HERR gerecht ist. Er ist mein Fels, und kein Unrecht ist an ihm!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft