Schlachter 2000

1 Singt dem HERRN ein neues Lied, singt dem HERRN, alle Welt!

2 Singt dem HERRN, preist seinen Namen, verkündigt Tag für Tag sein Heil!

3 Erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern!

4 Denn groß ist der HERR und hoch zu loben; er ist furchtbar über alle Götter.

5 Denn alle Götter der Völker sind nichtige Götzen; aber der HERR hat die Himmel gemacht.

6 Pracht und Majestät sind vor seinem Angesicht, Stärke und Herrlichkeit in seinem Heiligtum.

7 Bringt dar dem HERRN, ihr Völkerstämme, bringt dar dem HERRN Ehre und Lob!

8 Bringt dar dem HERRN die Ehre seines Namens, bringt Gaben dar und geht ein zu seinen Vorhöfen!

9 Betet den HERRN an in heiligem Schmuck; erbebt vor ihm, alle Welt!

10 Sagt unter den Heiden: Der HERR regiert als König! Darum steht auch der Erdkreis fest und wankt nicht. Er wird die Völker gerecht richten.

11 Es freue sich der Himmel, und die Erde frohlocke, es brause das Meer und was es erfüllt!

12 Es jauchze das Feld und alles, was darauf ist! Dann sollen alle Bäume des Waldes jubeln

13 vor dem HERRN, denn er kommt, denn er kommt, um die Erde zu richten ! Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker in seiner Treue.

