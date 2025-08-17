Schlachter 2000

1 Der HERR regiert als König; es frohlocke die Erde, die vielen Länder sollen sich freuen !

2 Wolken und Dunkel sind um ihn her, Gerechtigkeit und Recht sind die Grundfeste seines Thrones.

3 Feuer geht vor ihm her und verbrennt seine Feinde ringsum.

4 Seine Blitze erleuchten den Erdkreis; die Erde sieht es und erschrickt.

5 Die Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem HERRN, vor dem Herrscher der ganzen Erde.

6 Die Himmel verkünden seine Gerechtigkeit, und alle Völker sehen seine Herrlichkeit.

7 Schämen müssen sich alle, die den Götzenbildern dienen und sich wegen der nichtigen Götzen rühmen; vor Ihm werfen sich alle Götter nieder.

8 Zion hört es und ist froh; und die Töchter Judas frohlocken um deiner Gerichte willen, o HERR.

9 Denn du, HERR, bist der Höchste über die ganze Erde; du bist hoch erhaben über alle Götter.

10 Die ihr den HERRN liebt, hasst das Böse! Er bewahrt die Seelen seiner Getreuen und rettet sie aus der Hand der Gottlosen.

11 Licht wird dem Gerechten gesät und Freude den von Herzen Aufrichtigen.

12 Freut euch an dem HERRN, ihr Gerechten, und preist seinen heiligen Namen!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft