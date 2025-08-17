Schlachter 2000

1 Ein Psalm. Singt dem HERRN ein neues Lied! Denn er hat Wunder getan; seine Rechte hat ihm den Sieg verschafft und sein heiliger Arm.

2 Der HERR hat sein Heil kundwerden lassen; er hat vor den Augen der Heiden seine Gerechtigkeit geoffenbart.

3 Er gedachte an seine Gnade und Treue gegenüber dem Haus Israel; alle Enden der Erde haben gesehen das Heil unseres Gottes.

4 Jauchzt dem HERRN, alle Welt; brecht in Jubel aus, frohlockt und lobsingt!

5 Lobsingt dem HERRN mit der Laute, mit der Laute und mit klangvoller Stimme,

6 mit Trompeten und Hörnerschall; jauchzt vor dem König, dem HERRN !

7 Es brause das Meer und was es erfüllt, der Erdkreis und die darauf wohnen;

8 die Ströme sollen in die Hände klatschen, die Berge allesamt sollen jubeln

9 vor dem HERRN, denn er kommt, um die Erde zu richten! Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft