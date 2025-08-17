Schlachter 2000

1 Der HERR regiert als König — die Völker erzittern; er thront über den Cherubim — die Erde wankt !

2 Der HERR ist groß in Zion und hoch erhaben über alle Völker.

3 Loben sollen sie deinen Namen, den großen und furchtgebietenden — heilig ist er! —,

4 und die Stärke des Königs, der das Recht liebt. Du hast die Redlichkeit fest gegründet; Recht und Gerechtigkeit hast du in Jakob geübt.

5 Erhebt den HERRN, unseren Gott, und fallt nieder vor dem Schemel seiner Füße — heilig ist er!

6 Mose und Aaron unter seinen Priestern und Samuel unter denen, die seinen Namen anriefen, sie riefen den HERRN an, und er erhörte sie.

7 In der Wolkensäule redete er zu ihnen; sie bewahrten seine Zeugnisse und die Satzung, die er ihnen gab.

8 HERR, unser Gott, du hast sie erhört; du warst ihnen ein vergebender Gott, doch auch ein Rächer ihrer Missetat.

9 Erhebt den HERRN, unseren Gott, und betet an auf seinem heiligen Berg, denn heilig ist der HERR, unser Gott!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft