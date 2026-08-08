Zusätze zu Daniel 1,29- alle Übersetzungen
Das Buch Zusätze zu Daniel ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
AddDan 1 29 in der Gute Nachricht Bibel
»Gepriesen seist du, Herr, du Gott unserer Vorfahren! Alle sollen dich loben und rühmen in Ewigkeit! Gepriesen sei dein heiliger, erhabener Name! Alle sollen ihn hoch erheben und rühmen in Ewigkeit!
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
AddDan 1 29 in der Lutherbibel
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart