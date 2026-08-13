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Zusätze zu Daniel 1,33

- alle Übersetzungen

Das Buch Zusätze zu Daniel ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

AddDan 1 33 in der Gute Nachricht Bibel

Gepriesen seist du, der du über dem Himmelsgewölbe thronst! Alle sollen dir singen und deinen Ruhm verkünden in Ewigkeit!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

AddDan 1 33 in der Lutherbibel

Und alle, die bei ihr standen und sie sahen, weinten um sie.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

https://www.bibeltv.de/bibelthek/adddan/kapitel-1/vers-33 [gedruckt am 13.08.2026]