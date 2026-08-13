Zusätze zu Daniel 1,33- alle Übersetzungen
Das Buch Zusätze zu Daniel ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
AddDan 1 33 in der Gute Nachricht Bibel
Gepriesen seist du, der du über dem Himmelsgewölbe thronst! Alle sollen dir singen und deinen Ruhm verkünden in Ewigkeit!
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
AddDan 1 33 in der Lutherbibel
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart